В Кирове пропали без вести пенсионер и пенсионерка

Кировский волонтерский отряд «Лиза Алерт» сообщил новые ориентировки.

В Кирове пропал без вести 68-летний житель Владимир Петрович Буяков. О его местонахождении неизвестно уже с 6 июля. Согласно приметам, мужчина ростом 180 см, худощавый, волосы седые и кудрявые. Последний раз его видели в синих футболке и джинсах, светло-коричневых плетеных туфлях.

Напомним, позавчера снова (недавно была в розыске) пропала без вести 65-летняя Людмила Николаевна Шаклеина. Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи. Ее рост 162 см, худощавая, волосы седые, короткие и волнистые. Была одета в коричневый плащ и черные туфли. Возможно, на правой щеке имеется синяк.