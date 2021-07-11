Неизвестный прикарманил охраняемый жуковлянский валун

Сегодня стало известно о пропаже ещё одного валуна из особо охраняемой природной территории Кировской области.

Жуковлянский карьер находится недалеко от Котельнича и известен скоплением около 1300 валунов различных размеров, от половины до полутора метров в диаметре. Вероятно, они остались здесь со времен отступления ледника 250 млн лет назад.

Валунов здесь могло быть больше, но их охотно развозили себе садоводы для украшения дачных участков. Безнаказанно резвились вандалы. Только недавно территория была признана особо охраняемой. Однако очередного воришку этим летом такой статус не остановил.

Благо, валун запечатлен на фото и его будут искать. И когда найдут, кому-то придется ответить по закону.