Александр Чурин подвёл экономические итоги работы правительства за пять лет

Содокладчиком губернатора Игоря Васильева с отчётом о работе региональных властей за последние пять лет стал председатель правительства области Александр Чурин.

Он детально рассказал об экономических показателях, инвестиционной политике, развитии промышленности и сельских территорий, механизмах поддержки малого и среднего бизнеса, газификации районов, дорожном строительстве и социальной сфере.

«5 лет назад перед нами стояли системные задачи, которые требовали вдумчивых и взвешенных решений. В их числе низкая инвестиционная активность, высокая долговая нагрузка бюджета, плохое состояние дорожной отрасли, экологические проблемы. Были очереди в детские сады, высокая загруженность школ, плохое материально-техническое состояние учреждений социальной сферы и многое другое», — рассказал Александр Чурин.

По его словам, основной акцент в работе правительства был сделан на увеличение налогового потенциала. К уровню 2016 года собственные доходы областного бюджета выросли на 21%. Рост поступлений был обеспечен налогом на прибыль, НДФЛ, акцизами, налогами на имущество и специальными налоговыми режимами для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По динамике собственных доходов консолидированного бюджета (98,7%) область опережает показатели по Российской Федерации (98,2%) и ПФО (93,0%).

За пять лет расходы областного бюджета возросли в полтора раза и составили в прошлом году почти 70 млрд рублей. Средства направлялись на реализацию нацпроектов, выполнение социальных обязательств, медицину и поддержку экономики.

В то же время удалось существенно снизить уровень долговой нагрузки. В 2016 году госдолг превышал 26 млрд рублей (около 95% собственных доходов регионального бюджета).

«Объем госдолга снижен почти на 2 млрд рублей, уровень долговой нагрузки – более чем на 22%. Были использованы все механизмы поддержки из федерального бюджета. Например, мы приняли участие в программах замещения коммерческих кредитов бюджетными и реструктуризации бюджетных кредитов. Продление сроков погашения бюджетных кредитов до 2029 года даёт возможность высвободить значительные средства и направить их на финансирование социально значимых расходов, реализацию региональных программ и инфраструктурных проектов», — сказал Александр Чурин.

Результатом стало двукратное снижение обслуживания долговых обязательств — с 1,1 млрд рублей в 2016 году до 520 млн в 2020-м. По словам председателя правительства, грамотная политика по управлению финансами, позволила завершить прошлый год с неплохими результатами и создать условия для дальнейшего экономического роста.