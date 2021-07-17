В Шабалинском районе открыли памятник герою Великой Отечественной войны

Историческую справедливость восстановил школьник из Ленинградской области.

В прошлом году 9-классник из Ленобласти Сергей Боженов направил письмо в Кировское ОЗС с просьбой рассмотреть вопрос о награждении уроженца Шабалинского района Александра Мочалова госнаградой. В послании речь шла о молодом герое летчике-истребителе, который отправился на фронт в первые дни Великой отечественной войны.

В архивах нашли информацию, что летчик был признан достойным награждения Орденом Красного Знамени, но награду не получил. Тогда решено было увековечить его память на родине.

Депутат ОЗС Сергей Киселев заказал изготовление памятной плиты. Ее установили в мемориальной зоне села Черновское Шабалинского района.

На открытие мемориала присутствовал школьник, с письма которого началась эта история. Он приехал вместе со своим дедом — уроженцем Шабалинского района, краеведом Александром Козыревым.

Сережа вместе с председателем Заксобрания Геннадием Коноваловым открыли мемориальную плиту, на которой написана история подвига юного летчика, погибшего в самом начале войны.

Он успел сделать 31 боевой вылет, сбил 3 вражеских самолета прежде чем столкнуться с врагом на земле после крушения своего истребителя. Наш земляк до последнего отстреливался от врага, не дал боевому товарищу за ним вернуться, тем самым спас будущего маршала авиации Александра Покрышкина.

В память о нашем соотечественнике на могиле летчика в Молдавии установлен мемориал, 16 июля память о нем восстановили и на родине героя.

Ранее мы сообщали, что в В Котельниче прошел 8-часовой крестный ход.

Фото: zsko.ru