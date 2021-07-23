В Кировской области завершается строительство проблемных домов

Председатель правительства Александр Чурин и прокурор области Андрей Оборок провели в Кирове совместное выездное совещание на объектах незавершенного строительства.

Они осмотрели дома на ул. Маклина, 60а и 12 незавершенных объектов на ул. Проезжей (слобода «Новое Сергеево»).

16-этажка на ул. Маклина находится в большой степени готовности. Здесь благоустраивают территорию и проводят отделочные работы.

Дома в «Новом Сергеево» — объекты блокированной застройки, на которые не распространяется законодательство о долевом строительстве. Но правительство поспособствовало их включению в единый реестр проблемных объектов. В результате появилась возможность решить вопрос с завершением строительства. Дома находятся в различной степени готовности.

Для решения проблем дольщиков в регионе используются несколько механизмов: выделение застройщику земельного участка, предложенный губернатором Игорем Васильевым; за счет привлечения средств инвестора; силами застройщика; механизм публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

По словам Александра Чурина, для решения вопроса по слободе Новое Сергеево решено применять механизм Фонда. Застройщик, который возводит дома на улице Проезжей, так же строит дом на улице Маклина,60а. Как только его сдадут, будет инициирована процедура признания застройщика банкротом. После чего в Фонд будут направлены документы, и его наблюдательный совет примет решение о финансировании завершения строительства блокированных домов или о выплате гражданам-участникам долевого строительства возмещения.

Сейчас в едином реестре проблемных объектов — 32 дома на территории Кировской области. По каждому из них индивидуально выбирается способ решения вопроса. Для удобства граждан создана информационно-справочная система «Достроим вместе» (dv.kirovreg.ru), где отражена информация о текущем этапе реализации объекта (зеленым цветом обозначены этапы, которые завершены, серым – этапы, которые предстоит пройти), а также приложены все документы по объекту.