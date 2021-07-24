Вятской филармонии хотят присвоить имя Петра Чайковского

Вятской филармонии могут присвоить имя композитора Петра Ильича Чайковского.
С инициативой выступили учащиеся Петербургского лицея и школы №28. Они изучали биографию композитора в рамках реализации совместного с филармонией и Ремесленной палатой проекта по популяризации народных промыслов региона.
Его презентация прошла весной в рамках Пасхального фестиваля, после чего дирижёр Валерий Гергиев пригласил ребят с их выставкой в Санкт-Петербург.
Как рассказал директор Вятской филармонии Александр Гаврилин, письмо школьников должно пройти официальное согласование в министерстве культуры области и получить одобрение на начало процедуры присвоения имени.
Фото philarmonia43.ru