Вятской филармонии хотят присвоить имя Петра Чайковского

Вятской филармонии могут присвоить имя композитора Петра Ильича Чайковского.

С инициативой выступили учащиеся Петербургского лицея и школы №28. Они изучали биографию композитора в рамках реализации совместного с филармонией и Ремесленной палатой проекта по популяризации народных промыслов региона.

Его презентация прошла весной в рамках Пасхального фестиваля, после чего дирижёр Валерий Гергиев пригласил ребят с их выставкой в Санкт-Петербург.

Как рассказал директор Вятской филармонии Александр Гаврилин, письмо школьников должно пройти официальное согласование в министерстве культуры области и получить одобрение на начало процедуры присвоения имени.

Фото philarmonia43.ru