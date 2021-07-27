В Кировской области разработали новые механизмы обеспечения детей-сирот жильем

В понедельник в правительстве области прошло совещание с инспекторами Счётной палаты РФ. В формате видеоконференцсвязи в нём приняли участие губернатор Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Основной темой стала программа проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг обеспечения детей-сирот жильем».

Игорь Васильев рассказал, что в этом году в регионе планируется обеспечить жильем 437 детей-сирот, на что предусмотрено свыше 415 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

«Мы отслеживаем изменения в федеральном законодательстве и выходим с инициативами по их внесению в региональное. В 2019 году по моей инициативе депутаты сняли ограничения на право выбора муниципального образования, где ребенок-сирота может быть обеспечен жильем. В результате большинство сейчас выбирает Киров. Это расширило их возможности в выборе места учебы и работы, позволило успешнее адаптироваться в обществе», – отметил он.

На 1 июля в списке детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем, состоят 1752 человека от 14 лет и старше, у которых потребность в жилых помещениях наступит, в том числе, и в последующие годы. С 1 сентября 2019 года список размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас в ней есть сведения о всех детях-сиротах.

В 2019 году для детей-сирот приобретено 425 квартир, в 2020 году – 292. В дополнение к федеральным средствам, на эти цели ежегодно выделяется финансирование из бюджета региона.

Ход строительства и приобретения жилья постоянно правительством и губернатором, а муниципалитеты регулярно отчитываются о проделанной работе.

По поручению главы региона теперь появилась возможность покупать жильё для детей-сирот и лиц из их числа в рамках долевого строительства. Сейчас эта практика реализуется в Кирове — заказчиком выступает администрация города. Уже заключен контракт, и в этом году дети получат порядка 130 квартир.

Кроме того, в рамках программы переселения из аварийного жилья возводятся многоквартирные дома. В текущем году в них будут выделены 48 квартир для детей-сирот. В 2022-м программа будет расширена.