В Кировской области разработали новые механизмы обеспечения детей-сирот жильем

В понедельник в правительстве области прошло совещание с инспекторами Счётной палаты РФ. В формате видеоконференцсвязи в нём приняли участие губернатор Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.
Основной темой стала программа проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг обеспечения детей-сирот жильем».
Игорь Васильев рассказал, что в этом году в регионе планируется обеспечить жильем 437 детей-сирот, на что предусмотрено свыше 415 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.
«Мы отслеживаем изменения в федеральном законодательстве и выходим с инициативами по их внесению в региональное. В 2019 году по моей инициативе депутаты сняли ограничения на право выбора муниципального образования, где ребенок-сирота может быть обеспечен жильем. В результате большинство сейчас выбирает Киров. Это расширило их возможности в выборе места учебы и работы, позволило успешнее адаптироваться в обществе», – отметил он.
На 1 июля в списке детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем, состоят 1752 человека от 14 лет и старше, у которых потребность в жилых помещениях наступит, в том числе, и в последующие годы. С 1 сентября 2019 года список размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас в ней есть сведения о всех детях-сиротах.
В 2019 году для детей-сирот приобретено 425 квартир, в 2020 году – 292. В дополнение к федеральным средствам, на эти цели ежегодно выделяется финансирование из бюджета региона.
Ход строительства и приобретения жилья постоянно правительством и губернатором, а муниципалитеты регулярно отчитываются о проделанной работе.
По поручению главы региона теперь появилась возможность покупать жильё для детей-сирот и лиц из их числа в рамках долевого строительства. Сейчас эта практика реализуется в Кирове — заказчиком выступает администрация города. Уже заключен контракт, и в этом году дети получат порядка 130 квартир.
Кроме того, в рамках программы переселения из аварийного жилья возводятся многоквартирные дома. В текущем году в них будут выделены 48 квартир для детей-сирот. В 2022-м программа будет расширена.
«Мы готовы поделиться опытом в этой сфере, где, как мне кажется, у нас есть неплохие механизмы и финансирование. Детей-сирот надо расселять так, чтобы у них была возможность социализации. Получая жильё в областном центре, они такую возможность имеют. Наша задача — дать застройщикам и властям возможность обеспечивать детей качественным жильём при соблюдении всех норм законодательства, прежде всего, по площади», — подытожил Игорь Васильев.