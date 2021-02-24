537 млн рублей потратят на содержание дорог в Кировской области

Объявлен конкурс на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Кировской области.

Его победитель должен будет оказать услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки, содержанию линий электроосвещения, светофорных объектов, комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения и информационные табло.

Работы будут проводиться на следующих участках:

Автодорога Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар (135 — 310 км и 310 — 501 км);

Автодорога Р-176 «Вятка» (подъезд к Кирову);

Автодорога Р-176 «Вятка» (обход Котельнича);

Автодорога Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь (378 — 492 км и 605 — 894 км).

Срок выполнения — с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года.

Начальная стоимость контракта — 537,8 млн руб. Заказчиком выступает Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 марта.

Фото vyksavkurse.ru