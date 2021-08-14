Спортсменам вручили награды к празднику

Спортсменов и физкультурников правительство области наградило в честь профессионального праздника.

Накануне Дня физкультурника тренерам и директорам кировских спортшкол председатель правительства Александр Чурин вручил награды Кировской области за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Среди награжденных — тренер по спортивной акробатике спортшколы №1 Елена Пантюхина. Также почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Кировской области» удостоились отличники физкультуры и спорта Александр Коротких и Виктор Посысаев, тренеры СШОР № 3 Владимир Рыков и Сергей Лысов, тренер спортшколы № 1 Павел Тихонов, а также директор спортшколы № 4 Михаил Шульгин.