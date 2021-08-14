Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово

На родину братьев Васнецовых в Кировскую область съехались художники, артисты и высокие гости.

Сегодня состоялся праздник в селе Рябово Зуевского района, на малой родине известных вятских художников Аполлинария и Виктора Васнецовых. Первому из них сегодня исполнилось 165 лет, а посвященному им Дому-музею здесь же – 40.

Туда приехали министр культуры региона Т.С. Мазур, директор Вятского областного художественного музея А.В. Шакина, художники Васнецовского пленэра, который проходит в Кирове. Перед ними выступили местные музыкальные коллективы, оркестр русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина, ансамбль русской песни «Хлыновские бояре».