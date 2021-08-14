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Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово

Игорь Нелюбин Культура, Лучшее, Новости

На родину братьев Васнецовых в Кировскую область съехались художники, артисты и высокие гости.

Сегодня состоялся праздник в селе Рябово Зуевского района, на малой родине известных вятских художников Аполлинария и Виктора Васнецовых. Первому из них сегодня исполнилось 165 лет, а посвященному им Дому-музею здесь же – 40.

Туда приехали министр культуры региона Т.С. Мазур, директор Вятского областного художественного музея А.В. Шакина, художники Васнецовского пленэра, который проходит в Кирове. Перед ними выступили местные музыкальные коллективы, оркестр русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина, ансамбль русской песни «Хлыновские бояре».

Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово Участники Васнецовского пленэра художников посетили РябовоУчастники Васнецовского пленэра художников посетили РябовоУчастники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово  Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово Участники Васнецовского пленэра художников посетили Рябово

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Игорь Нелюбин