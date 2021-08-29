Трое кировчан пытались в один день обокрасть три магазина

Кировские росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в хищении товаров из магазинов.

На днях в Кирове около полудня сработал сигнал «тревога» из магазина, находящегося на улице Мира. Туда прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны.

В помещении задержали посетителя 1974 года рождения, который пытался вынести неоплаченные продукты за расчетно-кассовый узел. Проверив записи камер видеонаблюдения стражи правопорядка выяснили, что похожий посетитель в этом магазине ранее похищал продукты. Установив личность задержанного, выяснили, что тот находится в розыске как подозреваемый в краже.

В тот же день такой же случай произошел около четырех часов дня на ул. Советской Нововятского района: мужчина попытался тайно вынести бутылку спиртного. А полчаса спустя, росгвардейцев вызвали в магазин на Московской, где посетитель украл с прилавка рыбу и сбежал. 26-летнего похитителя нашли в парке на Ломоносовском бульваре, охранник опознал злодея.

Всех задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.