Ансамбль «ТРИ+ДВА» победил в международном конкурсе

Кировский коллектив выиграл крупный конкурс.

Русский концертный ансамбль «ТРИ+ДВА» под руководством Алексея Абашева стал победителем Международного Online-конкурса «#ЛюдиИграютМузыку», сообщили в Вятской филармонии, где занимается коллектив.

Конкурс объединил талантливых исполнителей не только из России, но также из стран СНГ и Европы. Ансамбль получил также приз от партнера конкурса: сертификат на бесплатное размещение информационного материала о коллективе на сайте и в печатной версии издания «Музыкальный клондайк».