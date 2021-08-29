В Кирове завершился проект первый этап проекта для будущих бизнес-леди

Жительницы Кировской области приняли участие в федеральном проекте по обучению бизнесу.

20 бизнес-планов и 11 сертификатов на получение льготного займа – таков итог первого потока федерального проекта «Я сама». Он предусмотрен для начинающих предпринимательниц, организован при поддержке Минэкономразвития РФ и правительства Кировской области в рамках нацпроекта по поддержке частной инициативы в малом и среднем бизнесе.

Проект собрал 114 участниц из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельничского, Слободского, Омутнинского, Лузского, Советского, Верхнекамского, Оричевского и Шабалинского районов. Они участвовали в интенсивах и мастер-классах, бизнес-посещали предприятия, уроки психологии, обучались имиджу и ораторскому мастерству.

Одна из них, Эмилия Стародубцева, призналась, что проект подтолкнул ее на реализацию собственного дела, лекции дали новое. Намерена зарегистрироваться самозанятой для реализации своей идеи.