За сутки ковидом заразились более 130 жителей

Оперативный штаб обновил статистику по заболеваемости COVID-19 в Кировской области.

За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 131 новый случай заражения с симптомами заболевания. Проведено 5093 исследования тестов в лабораториях и 599 исследований легких на КТ. Выписаны выздоровевшими 210 человек.

Сейчас амбулаторно продолжают лечиться 6292 пациента, 3771 человек в стационарах. Из них 151 больной – в отделении реанимации и интенсивной терапии, включая 20 на ИВЛ. Умерли за период пандемии 524.