В Красной Поляне ликвидировали последствия урагана и пожара

В вятскополянском поселке Красная Поляна возникла чрезвычайная ситуация: ураган повредил кровли нескольких жилых домов, оборвал провода ЛЭП и стал причиной пожара в многоквартирном доме; имеются пострадавшие…

Такое развитие событий отработали на днях сотрудники МЧС и гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных групп на учениях по предотвращению одновременных угроз природного и техногенного характера. При получении учебной вводной было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, организовано взаимодействие с оперативным штабом. Был повещен и собран личный состав участвующих служб и выдвинут со всеми средствами в зону условного бедствия на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Со всеми задачами справились, сделали вывод замначальника ГУ МЧС Станислав Соколов и руководители Вятскополянского района.

В реальности вчера в Кировской области были потушены пять пожаров, зафиксированы пять ДТП, сообщает ГУ МЧС. Ранее в Вятскополянском районе была объявлена чрезвычайная пожарная опасность до 27 сентября.