Федеральный бюджет выделил 74 млрд рублей на новые школы

Более 74 млрд рублей выделит правительство России 34 регионам на строительство 128 школ. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом в ближайшее время появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Все регионы подтвердили готовность к предстоящей работе и софинансированию.

Так в России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Всего в 2021–2024 годах из федерального бюджета выделят 234,7 миллиардов рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Напомним, в Кировской области запланировано в ближайшие годы строительство шести новых школ и пристроев к существующим.