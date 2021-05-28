6 кировских врачей получили звание заслуженных

Соответствующее постановление за подписью губернатора Игоря Васильева опубликовано на сайте областного правительства.

Звание заслуженного врача области получили врач-педиатр Яранской ЦРБ Анна Буркова и стоматолог-ортопед кировского стоматологического центра Иван Савельев. Они были отмечены за заслуги в использовании современных достижений медицинской науки и техники.

За внедрение новых методик диагностирования и лечения особо опасных заболеваний звание заслуженного врача получили хирург кировской клинической больницы №7 Виктор Ожиганов, терапевт кировского горбольницы №2 Елена Чугайнова и врач клинической лабораторной диагностики Центра крови Людмила Савиных.

Также за заслуги в области совмещения науки и практики была отмечена офтальмолог областной офтальмологической больницы Ольга Леванова.