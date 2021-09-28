6-летняя силачка из Кирова подняла 1,5 тонны за один подход

Кировчанка Лилия Будина выступила на Международных играх по силовым и боевым видам спорта «Золотой тигр – XV». 6-летняя девочка установила новый рекорд и поразила судей.

Лилия Будина сумела 300 раз поднять штангу весом 5 килограммов. Таким образом за один подход девочка взяла вес 1,5 тонны. Лиля сумела побить свой прошлый рекорд, установленный на чемпионате Евразии, — 1000 килограммов за один подход.

Результат юной силачки удивил и судей, и тренера девочки Владимира Решетникова. Он назвал достижение спортсменки новым супер-результатом и подчеркнул, что останавливаться на достигнутом Лиля не намерена.

Соревнования «Золотой тигр – XV» прошли в Екатеринбурге 25-26 сентября. В них приняли участие около 2 тысяч спортсменов. В общем зачете команда Кировской области «Сила Вятки» заняла 3-е место.

Ранее мы писали, что кировский школьник 700 раз поднял штангу в половину от собственного веса.

Фото: vk.com/youthsport43