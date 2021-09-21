6 октября в Кировской области зазвучат сирены

6 октября в Кировской области пройдет плановая проверка региональной системы оповещения населения.

Она будет заключаться в запуске электросирен и передаче по уличным громкоговорителям, каналам вещания радиостанций и телевизионным каналам информационного сообщения.

Такая проверка проводится дважды в год. Региональная система позволяет своевременно и гарантированно доводить до жителей информацию об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты.

В управлении защиты населения и территорий просят граждан соблюдать на время проверки спокойствие и порядок.

Фото kirovreg.ru