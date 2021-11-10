6 спортшкол Кировской области получили новые автобусы

6 муниципальных спортивных школ Кировской области получили новые микроавтобусы. Они были приобретены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Транспорт поступил в 6 районов области: Куменский, Орловский, Уржумский, Яранский, Зуевский и Фаленский. Микроавтобусы будут использоваться для поездок спортсменов на соревнования.

Новые машины российского производства оформлены в едином стиле и рассчитаны на 20 мест. Они оснащены большим багажным отсеком, комфортными сиденьями и кондиционером. Они помогут ребятам чаще выезжать на мероприятия разного уровня, а значит, повышать свой спортивный уровень в борьбе с соперниками.

Как подчеркнул и.о. главы минспорта и молодежной политики региона Георгий Барминов, автопарк спортивных школ пополняется на протяжении нескольких лет. В 2021 году на эти цели было направлено более 9 миллионов рублей.

— Потребность в транспортных средствах есть всегда, так как любая техника изнашивается. Поэтому перед министерством стоит задача создать максимально комфортные и безопасные условия для наших ребят, — сказал Барминов.

В администрации Фаленского района отметили, что проблема с поездками спортсменов на соревнования стояла очень давно. Теперь ее удалось решить, и воспитанники поселковой спортшколы стали более мобильными.

Проект «Спорт – норма жизни» реализуется в Кировской области с 2019 года. Как не раз отмечал губернатор Игорь Васильев, правительство делает все возможное для достижения одной из национальных целей, поставленных Президентом РФ, — увеличения доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов.

— Для этого в области создаются новые спортивные площадки и комплексы, продолжается обновление инвентаря и оборудования спортивных учреждений, а подвижного состава спортшкол, — сказал глава региона.

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