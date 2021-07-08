6 туристских объектов Кировской области участвуют в онлайн-голосовании «Сокровища России»

Стартовало онлайн-голосование «Сокровища России», посвящённое туристическому потенциалу нашей страны. Его проводит журнал National Geographic Traveler. В списке претендентов — 6 туристских объектов Кировской области.

Голосование проходит по десяти номинациям. Участники выберут лучшие, на их взгляд, природный объект, туристическую тропу, экскурсионный маршрут, речной и морской круиз, культурно-исторический объект, общественное пространство, пляжный курорт, национальную кухню, народный промысел и традиционный праздник.

Как сообщили в «Центре развития туризма Кировской области», регион представляют дымковская игрушка, дом Витберга, парк искусств «Аполло», государственный природный заказник «Пижемский», межрегиональное событие «Фестиваль железа» и экскурсионный маршрут «Бизнес по-вятски».

Проголосовать можно на сайте журнала по ссылке. Голосование продлится до 10 октября. Итоги подведут в ноябре, их опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

По словам организаторов, проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.