За сутки число больных ковидом выросло на 149

Оперативный штаб обновил ежесуточную статистику заболеваемости COVID-19 в Кировской области.

За прошедшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом, проведено 537 исследований легких на КТ, 5675 лабораторных. Выписаны выздоровевшими 213 человек.

Лечатся амбулаторно 8196 жителей, в стационарах 4727. Из них 164 пациентов лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, 38 на ИВЛ. За время наблюдений в Кировской области умерли 537 зараженных людей.

Ранее мы сообщали, что на оперативном штабе приято решение пока не вводить дополнительные ковидные ограничения.