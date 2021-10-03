Ну, с Днём трезвости!

Ежегодно 3 октября во многих странах отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата не относится к числу официальных и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.
В прошлом году федеральный проект «Трезвая Россия» составил рейтинг трезвости, где Кировская область заняла 79 место из 85 регионов. Они оценивались по критериям:
- число умерших от отравления алкоголем;
- численность больных, состоящих на учёте с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;
- число преступлений, совершённых лицами в состоянии опьянения;
- объём проданной алкогольной продукции;
- число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции;
- сила регионального антиалкогольного законодательства по количеству часов запрета продажи спиртного и дней полного запрета в году.