Ну, с Днём трезвости!

Ежегодно 3 октября во многих странах отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата не относится к числу официальных и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

В прошлом году федеральный проект «Трезвая Россия» составил рейтинг трезвости, где Кировская область заняла 79 место из 85 регионов. Они оценивались по критериям: