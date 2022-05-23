61 т импортных семян для посадок ввезли в Кировскую область

В мае в Кировскую область ввезли 61,39 т импортных семян для посадок.

Как сообщили в Россельхознадзоре, это 40 т картофеля из Германии и Финляндии, 18,88 т многолетних трав из Дании, Нидерландов и Румынии, 1,5 т кукурузы из Румынии, 1,01 т ярового рапса из Германии.

По результатам отбора проб вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, карантинные организмы в ней не выявлены.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора обследовали складские помещения для хранения импортного семенного и посадочного материала.