В суде над Логиновским выступил свидетель от клининговой компании

Стало известно, как в Кирове продолжается суд над экс-директором спортшколы «Юность», обвиняемом в ряде коррупционных преступлений.

Новое заседание по уголовному делу Дмитрия Логиновского состоится 19 октября: информация опубликована на сайте Октябрьского районного суда Кирова. Напомним, бывший директор спортивной школы «Юность» обвиняется по ряду статей уголовного кодекса и 17 эпизодам преступлений. В том числе в получении взяток и требовании таковых (при получении был задержан с поличным), в растрате и присвоении казенных средств, а также в превышении полномочий.

Как сообщал Следственный комитет, в деле значатся минимум два эпизода об оказании клининговых услуг с разными компаниями, хотя в реальности работу выполняли либо сотрудники спортучреждения, либо никто, а деньги за услуги экс-директор якобы прикарманил. 6 октября в суде заслушали свидетеля как раз по одному из таких эпизодов. Фактически, как сообщает наш источник, остался не опрошен только один свидетель по делу, проживающий сейчас в Ленинградской области. Правда, и адвокат Логиновского собирается привести на заседание до начала прений еще двух человек. Но пока не известно, смогут ли они выступить в защиту обвиняемого.