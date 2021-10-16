В Кировской области за сутки заболели ковидом еще 209 и умерли двое

Областной оперштаб по коронавирусу обновил ежесуточную статистику.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировано 209 зараженных COVID-19 с симптомами заболевания. Выздоровевшими признаны 492 человека, проведено 7236 тестов и 767 исследований легких на томографе. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, умерли двое больных ковидом, общее число выросло до 562.

Сегодня амбулаторно лечатся 10454 пациента, в стационарах 5440. Это максимум с начала пандемии. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 206 человек, в том числе 60 пациентов на ИВЛ.

Минздрав области открывает дополнительные места для больных. Среди них теперь много молодых, в том числе в тяжелом состоянии.

По стране также очередной рекорд заболевших (33208) и умерших (1002) за сутки.