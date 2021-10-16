Яранск – Чебоксары: что стоит за новостью о похищении детей?

В кировских и иногородних СМИ и в соцсетях появилась информация о якобы киднеппинге в Кировской области.

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на один из телеграм-каналов выдал информацию, будто бы некая банда молодых преступников в начале октября похитила трех учащихся одного яранского техникума для мошеннической работы в Чебоксарах. Ребята от имени девушек общались с иностранцами и выманивали деньги под разными предлогами. Если кто-то начинал сопротивляться, нарушал условия или пытался сбежать, тех могли побить. По информации источника, полиция уже задержала некоторых участников банды, похитивших «детей из неблагополучных семей, которых никто долго не хватится», которых якобы нашли только после заявления местных педагогов.

По информации источников «Кировской правды», новость не совсем достоверна. Похищения, скорее всего, не было: молодые жители района (возможно, не только этого и не только в Чебоксары, да и по всей стране) уже несколько лет так ездят на работу по контракту в cаll-центры, но после возвращаются. Но раньше это были совершеннолетние ребята, а в этот раз «работодатели» оплошали, наняв несовершеннолетних, что быстро стало известно и стало поводом для реагирования полиции. Ожидаем, что кировские правоохранительные органы дадут официальную информацию по ситуации на следующей неделе.