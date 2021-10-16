Завершается реконструкция нововятского спорткомплекса «Россия»

В Кирове восстанавливают спортзал, простаивавший с 2009 года.

В Нововятском районе Кирова завершается реконструкция спорткомплекса «Россия». На его капитальный ремонт в текущем году из городского бюджета выделено более 15,8 млн рублей. В частности, установлена новая система отопления, проведена отделка помещений, доделывают фасад здания. Осталось нанести разметку в спортзале для игр по мини-футболу, а на окна и стены повесить защитные сетки.

Работы завершатся в течение трёх недель. Уже установлены энергосберегающая система освещения, современная вентиляция, напольное покрытие. В планах – две зрительные трибуны и светодиодный экран. Сделано будет достаточно для занятий детей боксом, лыжными гонками, акробатикой. Зал сможет пройти сертификацию для включения во всероссийский реестр и проведения соревнований как минимум регионального уровня.

Также сегодня началась заливка льда на спорткомплексе «Родина» в Кирове.