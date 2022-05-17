6200 кировских выпускников станут участниками Последнего звонка

В 2022 году выпускниками 9-х и 11-х классов кировских школ станут более 6200 человек. 25 мая для них прозвенит Последний звонок.

Праздники в честь прощания со школой проведет руководство школ. Торжества пройдут на открытых площадках, а также в помещениях учебных заведений.

Из-за пандемии коронавируса Последние звонки с участием родителей рекомендуется проводить на открытом воздухе. Число приглашенных в помещение может быть ограничено.

В мэрии также отмечают, что в четырех кировских школах – №№1, 7, 19 и 24 – в этом году нет выпускников 11-х классов.

Тем временем в магазинах заранее предупреждают о том, что в день Последнего звонка в Кировской области не будут продавать алкоголь.