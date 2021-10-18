Уникальное ограждение утрачено – установят другое

В администрации Кирова объяснили замену ограждения сквера на площади Лепсе.

Как мы сообщали ранее, в сквере на площади Лепсе г. Кирова демонтируют декоративное ограждение. Урбанисты считают его уникальным и беспокоятся, что взамен будут установлены такие же, как на Октябрьском проспекте у танка и на привокзальной площади. Предлагают отреставрировать и установить обратно: «Конечно, проще сделать одну форму и отливать одинаковые чугунные заборчики, но потеряет от этого город, идентичности станет меньше».

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры пояснили редакции «Кировской правды», что действительно планируется установить такие же чугунные ограждения как на Октябрьском проспекте и у вокзала – в рамках обустройства сквера по федеральной программе Формирование комфортной городской среды. Однако причина не в желании всё унифицировать до однообразия. Просто уникальность сыграла против ограждения: оно частично разрушено, а такой формы для отлива из чугуна и восстановления якобы уже не найти. Делать на заказ – очень дорого. Кирпичное основание пришло в негодность за 70 лет, и его все равно необходимо заменить.