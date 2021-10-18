Кировчане добились запрета «Мужского государства» за экстремизм

Стал известен итог противостояния кировской компании с российским ксенофобским движением.

Сегодня Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Так закончилось её противостояние с компанией «Вятич» из-за рекламного спецпроекта «Расизм в режиме онлайн». Последняя провела фотосессию с переехавшими в Киров жителями разных стран и вятским квасом.

В сентябре лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков рассказал в своём телеграм-канале об акции компании, спровоцировав среди сторонников организованную травлю её бренда и руководства. «Вятский квас» ответил Позднякову: «Единственный способ сломать все узколобые стереотипы о русских – быть открытыми к другим людям и встречать их со всей широтой русской души. Россия должна стать безопасным государством для всех (…). Мы против агрессии и травли в любых формах, и готовы дать отпор тем, кто пропагандирует ложные ценности о половом и расовом превосходстве. И поэтому требуем признать «Мужское государство» экстремистской организацией».

Уже когда иск был в суде, Поздняков организовал травлю питерскому агрегатору «Таксовичкоф»: призвал своих сторонников ставить низкие оценки приложению за опцию «женщина-водитель», а также вызывать такси и отказываться от заказа. После чего на «Вятиче» отказались от всяких мировых соглашений с движением и добились его запрета.