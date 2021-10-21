В Кировской области временно вводят пропускную систему по qr-кодам

Кировская область определилась с введением системы qr-кодов.

Либо полный локдаун, либо прежняя жизнь по qr-кодам для привившихся и с соблюдением масочного режима – только такой выбор стоит перед Кировской областью в настоящей ситуации. В этом мнении сошлись сегодня на встрече губернатор Игорь Васильев и представители малого и среднего бизнеса при обсуждении стратегии и тактики дальнейших действий.

Игорь Владимирович зачитал статистику заболеваемости, подчеркнул, что темпы высокие и ситуация острая. В ряде регионов в силу вынужденных обстоятельств власти склоняются к первому варианту: закрыть всё на две недели. Один из участников встречи также выступил за жесткий локдаун, считая это наиболее эффективной мерой. Другой бизнесмен Дмитрий Кочев резонно возразил коллеге: «Падение выручки на 80 процентов лучше, чем на 100, а с учетом мер поддержки предприятию можно выжить».

Как отметили участники встречи, для достижения коллективного иммунитета осталось привить порядка 200 тысяч человек. И введение возможности посещать спортивные, культурно-зрелищные заведения и мероприятия, кафе и рестораны, другие организации по qr-коду должно мотивировать людей его получить.

«Показать qr-код на входе – секундное дело, и в местах регулярного посещения может потребоваться один раз. Я против лишних препятствий. Когда будет привито 80 процентов взрослого населения либо когда темпы заболеваемости пойдут на спад, qr-коды отменим», — заверил Игорь Васильев.

Пропускная система по qr-кодам начнет действовать уже с понедельника, 25 октября. По истечении первой недели проанализируют эффективности и примут решение — продолжать ли.

Как пояснили в правительстве области, доступ по qr-кодам вводится в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты; в досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, на выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием граждан, а также предоставление услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, проведение групповых занятий в фитнес-центрах.