63-летнему кировчанину удалили огромную опухоль сердца

Кардиохирурги кировской областной клинической больницы удалили пациенту огромную злокачественную опухоль сердца. Об этом рассказали в областном минздраве.

63-летний мужчина обратился к врачу с жалобами на одышку и боли. УЗИ показало, что в левом предсердии появилось новообразование. Пациента отправили в КОКБ.

В больнице мужчину дообследовали и назначили плановую операцию. Но нужной даты пациент не дождался. Состояние мужчины резко ухудшилось, он начал задыхаться. Поэтому оперировать пришлось экстренно.

Операция заняла около 5 часов. Все это время пациент был подключен к искусственному кровообращению.

Удаленная опухоль оказалась огромной, рассказал сердечно-сосудистый хирург Михаил Ишимов. Она была размером с сердце – 7 на 14 сантиметров и занимала всю область левого предсердия, вклиниваясь в митральный клапан и перекрывая ток крови. Из-за этого операция была технически сложной.

Проведенная цитология показала, что опухоль является злокачественной рабдомиосаркомой. Подобный случай стал одним из немногих в практике кировских кардиохирургов. Дальнейшая тактика лечения была согласована с коллегами из федерального центра.

Пациент неделю провел в реанимации. В настоящее время мужчина выписан из КОКБ и проходит реабилитацию в одном из кировских учреждений.

Отметим, что ежегодно в кардиохирургическом отделении КОКБ выполняется более 2800 вмешательств на сердце. Порядка 500 из них – операции с искусственным кровообращением.

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