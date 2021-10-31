COVID-19: в Кировской области установлен новый рекорд ежедневной заболеваемости

Обновлена ежесуточная статистика по заболеваемости коронавирусом в Кировской области.

Как сообщили в региональном правительстве, за минувшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания — не считая еще 24, выявленных методом экспресс-тестирования. Это рекордный ежедневный прирост за время пандемии с весны прошлого года. Выписаны 263 человека.

Амбулаторно лечатся 10614 пациентов, в стационарах 5360. Из них 206 лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, 44 на ИВЛ. На томографах проведено 719 исследований легких, прививка вакцины сделана 5554 гражданам. Для заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём этот метод профилактики считается лучшим.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число погибших от COVID-19 жителей области достигло 600. Заболеваемости и смертность от вируса по России почти ежедневно бьёт новые рекорды.