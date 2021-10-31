Серийную похитительницу алкоголя поймали с поличным

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемую в серии краж спиртного.

На днях вечером сработала кнопка тревоги в магазине на ул. Лепсе областного центра. Туда быстро прибыла группа задержания вневедомственной охраны. В торговом зале сотрудникам указали на 40-летнюю женщину, пытавшуюся вынести на улицу неоплаченные спиртные напитки на сумму около 500 рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка и администрация обнаружили, что очень похожая посетительница уже не раз похищала в этом магазине спиртное и продукты. Её передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали, как в пивном магазине кировчанин по неизвестной причине устроил погром, попавший на видео и наспространенный вскоре в интернете.