Кировчанин исчез во время рыбалки на реке

В Кирове ищут мужчину, пропавшего во время рыбалки.

Его зовут Руслан Бояринцев, ему 35 лет. Утром в пятницу он уехал на рыбалку на Вятке в район лыжного комбината. Последний раз выходил на связь в 11 часов. Домой не вернулся, и родственники отправились на поиски. Нашли его личные вещи на берегу, лодку в районе дендропарка.

Сообщение с просьбой о помощи в поисках пропавшего без вести появилось в паблике «Радужный-NEWS». Там же опубликованы телефоны для связи с родственниками пропавшего.

Ранее мы сообщали, что в пруду у диорамы в Кирове нашли погибшего при невыясненных обстоятельствах 35-летнего кировчанина.