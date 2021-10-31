Новая знакомая обокрала кировчанку в кафе

В Кирове росгвардейцы нашли по горячим следам подозреваемую в хищении.

На днях 34-летняя кировчанка познакомилась некой женщиной, и та предложила ей посидеть в кафе. А когда первая ненадолго отлучилась, вторая ушла восвояси с её сумочкой. В которой кроме сотового телефона было 45 тысяч рублей наличными.

Именно так потерпевшая описала ситуацию патрулю вневедомственной охраны, вызванным на место происшествия сотрудниками кафе по жалобе посетительницы. Росгвардейцы получили ориентировку и отправились на поиски предполагаемой похитительницы. Нашли и опознали её на ул. Свободы, вызвали следственно-оперативную группу и изъяли похищенное. Задержанная 43-летняя женщина была доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали о задержании 40-летней женщины, подозреваемой в серии краж продуктов и спиртного из магазина.