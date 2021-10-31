Правительство выделило более 3 млн рублей на ликвидацию очага птичьего гриппа

Областному управлению ветеринарии выделили средства на предотвращение распространения птичьего гриппа в Зуевском районе.

На сайте правительства области опубликовано вчерашнее распоряжение №210, принятое в соответствии с постановлением о порядке использования бюджетных ассигнований на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Согласно тексту, правительство выделяет из своего резервного фонда 3 млн 42200 рублей на ликвидацию очага и предотвращение распространения гриппа птиц. О принятых мерах требуется докладывать еженедельно по четвергам, а о расходовании бюджетных ассигнований — в последний день текущего года.

Ранее были опубликованы указ губернатора о введении карантина и распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасной болезни в Зуевском, а также прилегающих к нему Слободском, Белохолуницком, Омутнинском, Унинском, Фалёнском, Кирово-Чепецком, Кумёнском и Сунском районах. На птицефабрике и ряде личных подсобных хозяйств проводят изъятие и уничтожение птицы, яиц и мяса для борьбы с распространением инфекции.

Также 27 октября установлен карантин по африканской чуме свиней на отдельных территориях Кировской области, прилегающих к Республике Марий Эл. В зону наблюдения попал ряд районов области.