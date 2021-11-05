COVID-19: за день заболевают почти 300 кировчан

Оперативный штаб обновил ежесуточную информацию по коронавирусу в Кировской области.

Четвертая волна COVID-19 пока не снижается: за минувшие сутки на территории региона зараженными признаны ещё 283 жителя, в том числе 20 методом экспресс-тестирования. Выписаны здоровыми 265, вакцинацию прошли 2802. Проведено 620 исследований лёгких на КТ.

Амбулаторно лечатся 10485 пациентов, в стационарах 5204. В числе последних 206 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, включая 37 на искусственной вентиляции лёгких. Умерших от коронавируса на вчерашний день стало 610 жителей области.