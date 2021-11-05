Кировчанин срезал трос с замком для кражи велосипеда

В Кирове полиция нашла похитителя дорогого велосипеда.

На днях в полицию обратился житель одного из домов на ул. Юровской. Кто-то днём зашёл в подъезд и увёл велосипед потерпевшего стоимостью 53 с лишним тысяч рублей, хотя тот был на замке с тросиком.

Негодяя нашли в результате поисков. Им оказался 38-лений местный житель. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи.

В полиции предлагают кировчанам держать велосипеды, коляски и т.д. в квартирах: велозамки не помогают, если у вора есть инструмент.