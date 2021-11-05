Кировский осужденный стал победителем международного творческого конкурса

Вятский заключенный стал победителем международного творческого конкурса.

Не поверите, но один из узников кировской колонии №3 стал победителем Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» в номинации «Видеопрезентация» с презентацией «La Patrie» на французском языке. Как рассказали в УФСИН области, осужденный сочинил песню о своей стране и перевёл её на французский язык. Начальник отряда помог ему подобрать видеоряд.

Конкурс предполагал, что участники подготовят текстовую или творческую патриотическую презентацию. Лучшие работы представят на выставках различных крупных площадок, включая Общественную палату РФ, информагентство «РИА Новости», Российскую академию образования, Государственный центральный музей современной истории и т.д. Участникам помогали работники ФСИН и учителя иностранных языков.

Как пояснил начальник отдела регионально УФСИН Эдуард Аюпов, осужденным надо позволить раскрыть лучшие способности, что благоприятно повлияет на них.