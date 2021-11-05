Юный кировчанин пойдёт под суд за организацию азартных игр

В Кирове прекратили работу еще одного подпольного игрового клуба.

В суд направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в отношении 18-летнего жителя областного центра. По версии Следственного комитета, минувшим летом он организовал проведение азартных игр в помещении, которое арендовал на ул. Пролетарской в Кирове. Лично контролировал процесс, поступление и траты денег, прекрасно зная, что такой бизнес запрещён на территории региона.

После задержания молодой человек полностью признал вину, расследование завершено.