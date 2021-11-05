Кировчанин заплатил мошеннику в сто раз больше за несостоявшуюся поездку

Житель Кирова пострадал о дистанционного мошенника.

Как рассказали в УМВД, на днях 27-летний кировчанин решил воспользоваться популярным сервисом (вероятно, «Бла-бла-кар») поиска попутчиков для совместной поездки из Советска в Казань. Нашел водителя за 600 рублей и начал переписку. Тот заявил о необходимости полной предоплаты и предоставил ссылку на форму, в которой нужно ввести реквизиты банковской карты, а также код из смс о подтверждении перевода денег.

Горе-пассажир выполнил все требования и увидел, что с его банковской карты списалось 60 тысяч рублей. Водитель же перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счёта.

Ранее мы сообщали, как хакер похитил деньги у девушки, взломав страницу её однокурсницы в соцсети.