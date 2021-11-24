Дистанционные мошенники ловят жертв на возврат пенсий

В России замечен новый способ дистанционного мошенничества: под предлогом возврата пенсионных страховых накоплений. В ходе общения с преступником жертву выводят на фишинговый сайт заполучают данные банковских карт и счетов.

Сообщения на электронную почту абонентов могут приходить не только от ПФР, но и от незнакомых частных лиц. Злоумышленники ссылаются на выдуманные изменения в законодательстве, согласно которым возвращают страховые накопления. Зачисление в автоматическом режиме якобы не проходит, и абонента просят «подтвердить» данные на специальном сайте.

Клиенту «уникальный номер перевода» и просят нажать на «Оформить возврат». Тот попадает на страницу с формой для внесения данных карты, и если заполняет, деньги с неё списывают.