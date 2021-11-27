Кировчанку облапошили в соцсети на 20 тысяч рублей

В Кирове расследуют очередное хакерское преступление.

На днях в соцсети 52-летней кировчанке пришло сообщение с аккаунта родственницы. В ходе переписки последняя попросила у первой взаймы 20 тысяч рублей на выплату кредита. Та согласилась, будучи уверена, что помогает близкому человеку. Перевела деньги по указанным реквизитам банковских карт. И только потом в личном общении выяснила, что денег родственница не просила, её страницу взломал преступник.

Потерпевшая обратилась в полицию. Личность взломщика выясняют. Другим наука: общение о займе денег должно быть личным или по телефону.

Ранее мы рассказывали, как 21-летний кировчанин похитил 12500 рублей у проводника поезда, в котором ехал.