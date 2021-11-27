Росгвардейцы дружно написали письма к Дню матери

В Кирове военнослужащие, проходящие срочную службу в Росгвардии, приняли участие в акции к Дню матери.

В преддверии Дня матери, который будет отмечаться 28 ноября, солдаты-срочники разных частей Росгвардии отправили поздравительные письма своим родительницам, участвуя во всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме. На фирменном бланке они написали слова любви и благодарности самому близкому человеку, поделились впечатлениями от военной службы.

– В основном мы с мамой созваниваемся, – рассказывает рядовой Виктор Овчинников. – Это письмо второе по счету, которое я написал ей после того как меня призвали. Хороший опыт: когда общаемся лично, то иногда выходит скомкано и сумбурно, а на бумаге обо всем можно рассказать обстоятельно, подобрать самые правильные, искренние слова для поздравления. Думаю, мама будет перечитывать письмо и хранить его как семейную реликвию.

Кроме того, военнослужащий пообщался с ней лично – по видеосвязи. Наталья Петровна была очень рада и подчеркнула, что возможность увидеть сына и поговорить с ним – отличный подарок на День матери.

Все написанные молодыми бойцами письма в этот же день были отправлены, чтобы мамы – жительницы Кировской области и Пермского края – получили их в срок.