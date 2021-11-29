Игорь Васильев принял участие в заседании комиссии «ЕР» по образованию и науке

Губернатор Игорь Васильев принял участие в первом заседании комиссии «Единой России» по образованию и науке.

Её возглавляет Елена Шмелёва, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус».

Участники заседания рассмотрели вопросы совершенствования приемной кампании в вузы и снижения бюрократической нагрузки на педагогов. Кроме того, была озвучена информация, что в следующем году по поручению президента РФ количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличится с 540 тыс. до более чем 580 тыс.

«В России начал работать суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Его задача – обеспечить равнодоступность для всех категорий абитуриентов для подачи документов и получения консультаций по вопросам поступления, по специфике разных вузов», — рассказал Игорь Васильев.

По его словам, в прошлом году суперсервис уже был апробирован, а сегодня члены комиссии обсудили возникшие у пользователей вопросы и пути их решения.