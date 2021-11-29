Бюрократическая нагрузка на учителей будет снижаться

Игорь Васильев принял участие в первом заседании комиссии «Единой России» по образованию.

Сегодня губернатор Кировской области, секретарь Кировского регионального отделения «Единой России», руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев принял участие в первом заседании комиссии «Единой России» по образованию и науке, которую возглавляет сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В ходе заседания комиссии обсуждались важнейшие для развития системы образования направления: совершенствование приемной кампании в вузы и снижение бюрократической нагрузки на педагогов.

Как подчеркнула Елена Шмелева, от порядка, принципов и механизмов поступления в высшие учебные заведения зависят и качество абитуриентов и студентов, и финансирование вузов, а следовательно, их развитие, и уровень подготовки специалистов.

В 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено с 540 тысяч до более чем 580 тысяч.

В 2020 году России начал работать суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Его задачи – обеспечить равнодоступность для всех категорий абитуриентов, причем не только для подачи документов, но и для получения консультаций по вопросам поступления, по специфике разных вузов. В прошлом году суперсервис уже был апробирован в 442 вузах и 92 филиалах, и участники комиссии обсудили возникшие у пользователей вопросы и возможные пути их решения.

Елена Шмелева предложила интегрировать суперсервис с государственными информационными системами – тем самым на одном ресурсе будет объединен весь спектр данных.

Также, по ее словам, в суперсервис необходимо включить учет особенностей приема в образовательные организации и проведения вступительных испытаний и зачисления.

– Нужно изменить порядок и сроки подачи согласия на зачисление с учетом предложенной динамической математической модели, — добавила она. – Эта модель была разработана группой ученых-математиков и предполагает возможность для абитуриента в течение нескольких дней выбрать одну из тех программ, на которые он предварительно проходит. Но у него сохраняется возможность изменить решение на более приоритетное приглашение, если вуз ему это приглашение отправил. А от других он может отказаться. Это освободит места для других абитуриентов.

По второму вопросу – о снижении бюрократической нагрузки на учителей — в ходе комиссии рассказали сами педагоги, обратив внимание на то, что многочисленные документы, которые требуют от школ разные ведомства, отнимают время, предназначенное для обучения ребят, общения с ними, для творческой деятельности. По данным Рособрнадзора, современная школа регулярно заполняет документы по 40 видам отчетности. Так, в школы ежемесячно поступает от 110 до 250 запросов от разных ведомств и служб.

– Сегодня совместно с Рособрнадзором, федеральными министерствами, региональными органами исполнительной власти комиссия «Единой России» ведет работу по анализу всех этих запросов: кто их направляет, с какой целью, от каких отчетных документов следует отказаться, а какие оставить. Чтобы максимально высвободить для педагогов время на работу с учениками, — отмечает губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, ранее Игорь Васильев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Образование», внес целый ряд инициатив, касающихся улучшения условий для работы педагогов. Большая часть этих инициатив отражена в поручениях президента РФ.

Так, поддержку главы государства получило предложение об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга», о чем много лет говорили и сами педагоги: воспитание ребенка – процесс всеобъемлющий и непрерывный, его невозможно заключить в узкие рамки термина «услуга».

– Для педагогов и детей мы должны создать такие условия, при которых обучению, вопросам воспитания подрастающего поколения будет уделяться максимально возможное время, — подчеркивает Игорь Васильев. – Заполнение отчетных таблиц, написание документов, оформление бумаг – это не работа учителя. Его рабочее время должно быть посвящено именно детям.

По итогам заседания партийной комиссии Елена Шмелева предложила обратиться в правительство РФ с ходатайством о проведении «ревизии» всех запросов, которые сегодня направляются в школы, на уровне федеральных ведомств и регионов. Это позволит сформировать перечень необходимой информации, где без участия школы не обойтись, и «отсечь» всё, что не связано с деятельностью системы образования и учебным процессом.

Игорь Васильев добавил, что достигнута договоренность об объединении усилий комиссии Госсовета по направлению «Образование» и партийной комиссией по решению вопросов, связанных с развитием сферы образования и науки.