Московских правозащитников уличили в выдумках о пытках и нарушениях в вятских колониях

Как известно, 17-18 ноября оба кировских СИЗО и две исправительные колонии в Кировской области посетили члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин, Андрей Бабушкин и Ева Меркачёва. Их сопровождали члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

Позже журналист Ева Меркачёва опубликовала в «Московском комсомольце» статью о якобы ужасных условиях содержания и пытках заключенных, сравнив омутнинскую ИК-6 особого режима с фашистским концлагерем. Намекнула о шоке от увиденного и услышанного в соцсетях. Со слов заключенных и на основе личных суждений она рассказала о якобы самом жестоком в стране обращении с осужденными в стенах колонии, изощренных издевательствах со стороны осужденных и сотрудников ФСИН. Региональное управление Следственного комитета заявило о проверке сообщений о противоправных действиях. Она продолжается, сообщили вчера «Кировской правде» в пресс-службе ведомства.

В то же время сотрудники кировского ОНК опубликовали на своем сайте свой отчет о посещении пенитенциарных учреждений, в котором достаточно подробно описали устные заявления осужденных и результаты проведенных по ним проверок. Ни одно из сообщений о нарушении прав человека не подтвердилось.

«Мы видим как предпочтение отдается голословным обвинениям в адрес сотрудников УФСИН по Кировской области, без фактической и аргументированной проверки по каждому факту обращения», – пишут члены ОНК. И отмечают, что не поддается объяснениям демонстрация столичными правозащитниками близких отношений с осужденным за взяточничество: публичные обнимания с коррупционером ставят под сомнение искренность их намерений.

На сайте омбудсмена по правам человека в Кировской области говорится о проведенных в те дни беседах с более чем 30 осужденными и лицами, содержащимися под стражей. Жалобы касались недостаточного лекарственного обеспечения и медицинской помощи, невозможности ознакомления с результатами медицинских обследований, неотправки почты, плохой освещенности, качества воды, строгости наказаний, низкой заработной платы, запрета пользования личными посудой и литературой, применения физической силы и психологического давления.

Факты в целом не подтвердились

Так, осужденный N. в кирово-чепецкой ИК-11 жаловался на нападение на него другого осужденного – обиженного им инвалида-колясочника, а также сотрудника колонии (что прокуратура не подтвердила). Заявленные угрозы здоровью не выявлены.

Осужденный T. утверждал о неоказании ему стоматологической помощи, однако проверка показала, что за три года он был на приеме у врача 117 раз. Осужденный L. пожаловался на низкую заработную плату, но выяснилось, что его выработка составляла меньше 5% от общей нормы.

Не подтвердились сообщения о присвоении женских имен осужденным мужчинам и угрозы их изнасилования. Опровержение данных зафиксировано на видео. Проверка условий мытья и санитарной обработки посуды показала соблюдение норм и требований СанПИНа.

В ИК-6 осужденные Х. и Б. заявили о применении к ним физического насилия со стороны сотрудников колонии. Однако при детальном рассмотрении обращений сотрудниками прокуратуры выяснилось, что истории выдуманы с целью перевода заявителей в родные для них регионы. Заметим, что нашумевшие и неподтверждавшиеся проверками подобные истории о якобы пытках и издевательствах в колонии бывали раньше. Хотя ИК-6 вопреки публикациям считается образцовой в УФСИН: трудом заняты 98% из более 1000 отбывающих наказание (за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты), годовой оборот колонии от продажи продукции достигает 10 млн рублей. Есть своя свиноферма, теплицы, лесопилка и прочее.

Как рассказывал в 2018 году помощник начальника областного УФСИН по правам человека Дмитрий Кокорин газете «Вятский край», жалобы нередко имеют и меркантильный интерес: ЕСПЧ практически по любому делу встаёт на сторону истцов и выписывает России штрафы за нарушение прав преступников.

На днях Дмитрий Кокорин в качестве сотрудника аппарата регионального омбудсмена по правам человека посетил с проверкой исправительные учреждения №№ 3, 20, 25, 27, 29 и участки колонии-поселения в Верхнекамском районе. «Нарушений условий содержания не выявлено, условия отбывания наказания соответствуют нормативным требованиям. Жалоб от осужденных не поступило», – отчитался он.