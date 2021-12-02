В Кирове скончался тренер по спортивному ориентированию Виктор Макаров

1 декабря перестало биться сердце Виктора Павловича Макарова. Он работал старшим тренером Кировской области по спортивному ориентированию. Ему было 57 лет.

О случившемся сообщил паблик «Спортивное ориентирование в Кировской области». Там же отметили, что он внёс огромный вклад в развитие данного вида спорта в регионе. Благодаря Виктору Павловичу Кировская область славится спортсменами и знатоками спортивного ориентирования. Лично он подготовил немало спортсменов всероссийского и международного уровня.

В комментариях люди вспоминают тренера добрыми словами и выражают соболезнования его родным и близким. Многие отмечают, что Виктор Макаров был очень позитивным человеком, мог найти выход из любой ситуации, и улыбка не сходила с его лица.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным, близким, коллегам Виктора Павловича.

Фото:vk.com/orient43